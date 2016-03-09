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عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

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عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 55 سفينة بحمولة 3 ملايين و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 الف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MADISON MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول RIDGEBURY PURPOSEالتى ترفع علم جزر المارشال، بحمولة 163 ألف طن.


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