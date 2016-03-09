العدس.. الحلُّ الأمثل للفوز بـ«معركة» فطام طفلك!

تعدُّ مرحلة الفطام من أهم مراحل حياة الرضيع، كما أنَّها مرحلة حاسمة في حياة الأُم، لأنَّها معركة تخوضها بمفردها. والطفل مهما تتناول من أنواع حليب فهو لا يستطيع أن ينمو من دون الأطعمة الأخرى، سواء كانت الرضاعة طبيعيَّة أو صناعيَّة، فاحتياجات الطفل تزيد مع مرور الوقت وجسمه يحتاج إلى العديد من الأطعمة والمأكولات التي تمدَّه بالطاقة والفيتامينات والبروتينات والمعادن المتوفرة في الأطعمة العديدة.

«سيدتي نت» التقت باختصاصيَّة التغذية العلاجيَّة، الدكتورة فيفيان محمد وهبي، لتطلعك على مرحلة فطام طفلك والأهم الأغذية التي يجب أن تحرصي عليها.

بداية أوضحت الدكتورة فيفيان أنَّه يجب على الأُم أن تعلم بأنَّ فطام الطفل لا يعني منع الطفل عن الرضاعة بشكل مفاجئ أو منعه تماماً بوقت قصير كما هو شائع عند أغلب الأشخاص، ويجب ألا تتأثر بالمواقف أو الشائعات التي تدور حول مسألة فطام الأطفال فإنَّ كان ابن فلانة، الذي هو بعمر طفلك قد فطم مبكراً فليس بالضرورة أن يفطم طفلك هو أيضاً، وإن كنت تستعدين لفطام طفلك فالطريقة الصحيحة للقيام بذلك تكمن في استبدال حليبك بالعدس لأنَّه يؤمن للطفل المكونات الغذائيَّة اللازمة لنموه، وهنا سنقدِّم لك كيفيَّة استخدام العدس لفطام طفلك.

• الحصص المناسبة لطفلك وكيف نبدأ بالتدريج؟

ـ في هذه المرحلة العمريَّة يحتاج الطفل إلى كميات قليلة ووجبات خفيفة صغيره مكونة من ثلاث إلى ست ملاعق طعام مرَّة أو مرَّتين في اليوم.

ـ من أهم الأمور ادخال نوع جديد واحد في المرَّة الواحدة ولمدَّة ثلاثة أيام قبل البدء بتعريفه على طعام مختلف.

ـ العدس من أهم الأطعمة للطفل لاحتوائه على البروتين النباتي والألياف والحديد بالإضافة إلى فيتامين «ب»، وهذا النوع من البقوليات سيقدِّم لطفلك العناصر الغذائيَّة المهمَّة لنمو الطفل من سن ٨ ـ ١٠ أشهر بالإضافة لباقي البقوليات.

ـ العدس الأحمر أكثر سلاسة من أنواع العدس الأخرى، وهو الغذاء الأمثل، كما أنَّ العدس الأصفر يسهل هضمه وبخاصة للأطفال وهو من أفضل الأنواع؛ لأنَّه يسبب غازات أقل للطفل.

ـ يعدُّ العدس منبعا للفيتامينات والمعادن المهمَّة للطفل من فيتامين «أ»، «ج»، «ب»، الفوليك أسد، الكالسيوم والمغنيزيوم الفسفور الصوديوم والبوتاسيوم والحديد وغيرها من المكونات المهمَّة.

• كميَّة الوجبات الكافية وفقاً للعمر:

ـ من عمر (٦ ـ ٨ أشهر) يجب أن يتناول طفلك ٤ وجبات، وتتكون كل وجبة من ٥ ملاعق شاي صغيرة بالإضافة للرضاعة الطبيعيَّة أو الاصطناعيَّة ٣ ـ ٥ مرَّات في اليوم.

ـ من عمر (٨ ـ ١٢) شهراً يجب أن يتناول من ٥ ـ ٦ وجبات في اليوم وتتكون كل وجبة من ٥ ملاعق شاي صغيرة بالإضافة للرضاعة الطبيعيَّة أو الاصطناعيَّة ٣ مرَّات.

ـ عند (السنة الأولى) يجب تناول من ٥ ـ ٦ وجبات، وكل وجبة تتكون من ٧ ملاعق شاي صغيرة بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعيَّة أو الاصطناعيَّة ٣ مرَّات أو أقل حسب رغبته.

ـ (سنتان وما بعدها) قللي من الرضاعة قدر المستطاع وقدِّمي له ثلاث وجبات رئيسيَّة بالإضافة إلى وجبات خفيفة مثل الفاكهة والحليب ومشتقاته والمكسرات وغيرها.