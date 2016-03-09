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“التعليم”: 42 حالة إدمان بين سائقي الحافلات بالمدارس بـ3 محافظات

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“التعليم”: 42 حالة إدمان بين سائقي الحافلات بالمدارس بـ3 محافظات “التعليم”: 42 حالة إدمان بين سائقي الحافلات بالمدارس بـ3 محافظات


> أعلن رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم اللواء عمرو الدسوقي عن اكتشاف 42 حالة تعاطي وإدمان بين سائقي الحافلات بالمدارس في ثلاث محافظات هي (القاهرة والجيزة والقليويبة).

وقال الدسوقي – في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء – إنه تم الانتهاء من الحملة الأولى للكشف المبكر عن حالات التعاطي وإدمان المخدرات بين سائقى حافلات المدارس للفصل الدراسي الثاني بمدارس القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث تم فحص 692 حالة.

ورصدت الحملة وجود 14 حالة تعاطي وإدمان في 10 مدارس بإدارتي الخليفة والمقطم التعليمية بالقاهرة، و20 حالة فى تسع مدارس في الهرم التعليمية بالجيزة، ووجود 8 حالات في 14 مدرسة من إدارة العبور التعليمية بالقليوبية.

تأتي الحملة تنفيذا للبرتوكول المبرم بين كل من وزارة التربية والتعليم، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، ووزارتي الصحة والداخلية.

أ ش أ

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