صور.. “سيما مصر” تجوب قري الصعيد بـ “40 فيلمًا”



> أطلقت مبادرة “سينما في كل مكان” مشروع جديد بعنوان “سيما مصر” لعرض الأفلام المستقلة في قري صعيد مصر بدعم من الصندوق العربي للثقافه والفنون “آفاق”، ويشارك في المشروع 40 فيلم من دول الأردن وتونس وسوريا والسودان والعراق ومصر وموريتانيا وليبيا.

وبدأت جولة المشروع من قري أسيوط بمراكز منفلوط وصدفا ثم قري البر الغربي بالأقصر، كوم التوت، جزيرة البعيرات، قرية المهندس حسن فتحي، قريه القرنة، ثم انتقلت العروض إلي أسوان بقري أبو الريش بحري وعزبة الحدود.

ويعد المشروع الأول من نوعه في صعيد مصر، وتم تنفيذ 13 ليلة عرض في مساحات عامة غير معدة للاستخدام في أي نشاط ثقافي، حيث تم تنفيذ العروض في عدد من المدارس والمقاهي الشعبية ومراكز الشباب ودور المناسبات والشوارع والحارات.