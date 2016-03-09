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تشكيل لجنة عليا لإزالة العقبات أمام المستثمرين‎ بالأقصر

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تشكيل لجنة عليا لإزالة العقبات أمام المستثمرين‎ بالأقصر تشكيل لجنة عليا لإزالة العقبات أمام المستثمرين‎ بالأقصر

محمد بدر، محافظ الأقصر – أرشيفية

مراسل «ONA»:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، الأربعاء، اجتماعًا مع مسئولى المديريات الخدمية بمقر ديوان عام المحافظة ، وذلك بحضور رؤساء مجالس المدن ، لمناقشة معوقات الاستثمار بالمحافظة ووضع حلول وخطط لإزالتها.

يأتى هذا الاجتماع، فى إطار قرار تشكيل اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة الأقصر المشكلة بالقرار رقم 103 لسنة 2016 برئاسة محافظ الأقصر، بهدف بحث سبل تطوير أهم مقومات الاستثمار، وعرض مقترحات المشروعات الجديدة المقرر طرحها، وتحديد اختصاصات كل الادارات المعنية بالاستثمار داخل نطاق المحافظة .

ومن جانبه، أوضح “نوبى السيد محمود” مدير عام ادارة الاستثمار بالمحافظة، في بيان صحفي اليوم، أن الاستثمار يعتبر ركن من أهم أركان الاقتصاد القومى، ويهدف إلى توفير فرص عمل للشباب ويساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين .

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