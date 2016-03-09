تعرف على تفاصيل ميزانية الأهلي ' التاريخية '

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي أمس الثلاثاء ميزانية العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 572 مليون جنيه، وحققت فائضا قدره 259 مليون جنيه.

وتعد ميزانية عام 2015 هي الأكبر في تاريخ النادي، كما أنها ضعف ميزانية 2014، والتي بلغت 250 مليون جنيه وحققت فائضا قدره 14 مليون جنيه.

كما اطلع مجلس الإدارة الموازنة الخاصة بـ2016، بالإضافة للتقرير الخاص بالسنة المنقضية.

الميزانية الأكبر في تاريخ الأندية المصرية شهدت زيادة في الأصول الثابتة إلى 102 مليون جنيه، نتيجة للعضويات الجديدة وزيادة عقد الرعاية بـ22 مليون جنيه والبث الفضائي بـ24 مليون جنيه، بالإضافة لزيادة إيجارات المنافذ داخل النادي وزيادة الفوائد على ودائع النادي.

وبلغ حجم الأصول الثابتة في مارس 2014 حوالي 80 مليون جنيه، ووصلت إلى 181 مليون جنيه في وقتنا الحالي.

كما زادت قيمة المبالغ المخصصة للمشروعات من 19 مليون جنيه إلى 24 مليون جنيه.