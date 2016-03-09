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حوار استثنائي - أريجو ساكي يتحدث لـ في الجول: عن أوركسترا النجاح.. وما ينقص صلاح

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إنه حوار استثنائي لأن بطله يطلقون عليه "أشهر شخص غير مهم في تاريخ كرة القدم". كان بائع أحذية وأصبح اسطورة. كتب قواعد الخطط لتغيير شكل الكالتشيو وجنى من الميداليات ما يكفي ليطلقون عليه لقب "الأستاذ".

أريجو ساكي يتحدث لـFilGoal.com عن معايير النجاح التي رسخت لميلان قواعده ليصبح أحد أعظم أندية العالم. والتي طبقها العديد من فرق العالم للسير على خطى الروسونيري.

الفلسفة التي خلقت فريقا يدين بالكرة الجميلة في إيطاليا. ويتحدث عن رحلته كرجل تولى تدريب ميلان وهو شاب لم يمارس كرة القدم احترافيا، مقدما إلهاما لمئات المدربين بعدما وصل لنيل لقب أفضل مدرب في العالم

كذلك يسأله FilGoal.com عن محمد صلاح النجم المصري في عالم الكالتشيو، ويستمع لإجابات استثنائية في حوار أعده محمد المحمودي وأجراه محمد أبو كبدة الإعلامي الشهير السابق في BiINSports لـFilGoal.com.

- كيف قررت أن تصبح مدرب كرة قدم؟

انا كنت العب في فريق مدينتي وهي مدينة صغيرة جدا. وفي سن مبكرة تعرضت لإصابة في الظهر ولذا توقفت عن اللعب.

المدير الرياضي لهذا الفريق والذي كان صاحب ثقافة عالية وصاحب مكتبة المدينة نصحني بأن أتحول للتدريب.

وكون المدرب الجديد تأخر في القدوم للمدينة والالتحاق بالنادي دربت انا الفريق لسبعة اشهر وكنت ارتدي دائماً البدلة وربطة العنق لأنه لم يكن بوسعي الجري مع الفريق بسبب الام الظهر.

- فلسفة ساكي من اين نشأت. والتي كانت تختلف عن الثقافة الكروية السائدة في ايطاليا ولم يكن لديك نموذجا تتبعه. فكيف ولدت فلسفة ساكي؟

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كنت أؤمن أن كرة القدم لعبة جماعية وأن جمالية اللعب ليست ضد اللعب الجماعي بل احد ركائزه.

الفوز مهم ولكن الاستعراض الكروي يضخم من الفوز ويساعد على تحقيقه.

لذا حاولت أن اقدم كرة جميلة وجماعية، كرة تثبت أحقية الفوز وجماله.

- انت شيدت فريقا يعكس جمال الكرة واستعراضيته وفاعليته بدون إنفاق مبالغ خيالية. برأيك من الممكن رؤية نموذج ساكي من جديد في الكرة العصرية المبنية على الأموال؟

ليس من المستحيل.

بايرن مثلاً يلعب كرة جميلة ولديه ميزانية سليمة.

دوري الابطال أغلبية الفرق التي فازت به كانت لديها ميزانيات إيجابية او بميزانيات اقل من غيرها.

الأموال موجودة في كرة القدم، ما ينقص هي الأفكار.

بدون معرفة وخلفية النادي يقوم بشراء أسماء مؤمناً ان هذه الأسماء ستغطي نواقصه، لكن هذا النادي أحيانا يتجاهل العملية، والتطابق وهي عناصر أساسية لأي انتداب.

- انت نموذج وقدوة للعديد من المدربين. ساكي المدرب والملم بالكرة العالمية في اي مدرب يرى بعض من فلسفته الثورية؟ في جوارديولا ام كلوب ام انشيلوتي؟ من هو الاقرب لك مع انه لا تجوز المقارنة؟

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ميلان صدر نموذجا لازال يُستعمل من قبل اكبر الاندية بالعالم. المهم هو المشروع.

كل الاندية التي وضعت أساسا لمنظومة مبنية على أفكار واضحة ثم قامت بانتداب عناصر قادرة على التماشي وترجمة هذه الأفكار على ارضية الميدان نجحت.

بينما هناك فرقا اخرى انتدبت عناصرا تختصر عليها هذا العمل من وجهة نظرها.

ولكن بهذه الطريقة كأنك تعطي لريكاردو موتي اكبر قائد اركسترا في العالم موسيقيين يعزفون موسيقى الروك!

بالتأكيد مواهب موسيقية ولكن لا دخل لهم بمعزوفة موتي في عصرنا الحالي.

الكرة الجميلة الشاملة لم تعد اختيارا بل حاجة ماسة للفوز.

وعليه يجب ان تشتري لاعبين قادرين على العمل سويا والعمل الجماعي والتواصل مع بعض.

على اللاعب ان يشعر بقيمة الفريق وقدرة الكل على المشاركة في اي لحظة في المباراة، ولتحقيق هذا يجب ان تستند على لاعبين من أصحاب الذكاء والقادرين على تقديم لعب منظم.

- ماذا ينقص محمد صلاح لعيش نقلة نوعية؟

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شئ مهم. هو لاعب يضحي كثيرا لكنه يحتاج دائماً للتواصل مع الفريق واللعب دائماً من أجله. عليه التطور من هذه الناحية

--

استمع إلى الجزء الخاص بحوار FilGoal.com مع "الـميستر" أريجو ساكي عن محمد صلاح:

أجرى الحوار: محمد أبو كبدة

إعداد: محمد المحمودي

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