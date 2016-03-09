كورة بلس – سمير همام.. الرئيس ' الأكثر جنونا ' في تاريخ كرة القدم

لم يكن هناك الكثير من المهتمين بنادي ويمبلدون قبل عام 1977، النادي الذي تأسس في عام 1889 لم يسبق له تحقيق نجاحات تستحق الذكر بل وكان ضمن أندية الدرجة الخامسة في إنجلترا في أواخر السبعينات، ولكن كل ذلك تغير عندما قرر رجل الأعمال اللبناني المثير للجدل "سمير همام" شراء النادي .

سمير همام قاد نادي ويمبلدون للصعود 4 درجات في سلم الدوريات الإنجليزية في خلال 9 سنوات، حتى وصل للدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1986 بل وقاد الفريق للحصول على بطولته الكبرى الوحيدة في تاريخه ألا وهي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1988 .

خلف كل هذه النجاحات كانت هناك العديد من القرارات الكوميدية والمجنونة لدرجة إثارة الجدل .

عندما تولى سمير همام رئاسة نادي ويمبلدون كان النادي يتلقى العديد من الهزائم بنتائج كبيرة تخطت حاجة الأربعة أوالخمسة أهداف في العديد من المرات، الأمر الذي تغلب عليه سمير همام بأن عدل عقود جميع اللاعبين ووضع فيها بندا جديدا يقضي بأنه إذا خسروا بفارق خمسة أهداف اوأكثر سيتم إجبارهم على تناول أحشاء الأبقار المطهية ولحم الرأس!

لم يتوقف همام عند هذا الحد، ففي أحد مباريات ناديه ويمبلدون ضد نادي كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك الشهير والخاص بكريستال بالاس، اصطحب سمير همام فيلا ضخما ليرافقه إلى داخل الملعب.

وفي عام 1991 كان نادي ويمبلدون يتفاوض مع روبي إيرل لاعب وسط نادي بورت فال من أجل ضمه إلى صفوفه ولكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود ليقوم سمير همام مازحا بحبس روبي إيرل في غرفة مغلقة وعدم السماح له بمغادرتها إلا بعد التوقيع لنادي ويمبلدون، وهوما فعله روبي إيرل بالفعل وانطلق بعدها ليقضي تسعة مواسم رائعة ضمن صفوف ويمبلدون كفلت له الإنضمام لمنتخب بلاده جامايكا للمرة الأولى وقد لعب ما يزيد عن الثلاثمائة مباراة بقميص ويمبلدون و33 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده .

أنهى سمير همام رحلته المجنونة مع ويمبلدون وذهب ليشتري نادي كارديف سيتي في عام 2000 ليبدأ بعد سنة واحدة فقط الجنون في كارديف، ففي عام 2001 وأثناء مفاوضات سمير همام مع مدافع مانشستر سيتي "سبنسر بريور" للإنضمام لناديه كارديف، وضع رجل الأعمال اللبناني شرطا لإتمام التعاقد يقضي بأن يتناول سبنسر بريور "خصيتي خروف" ليثبت مدى ثباته النفسي وقوته البدنية!

بريور والذي قضي ثلاثة مواسم ناجحة مع كارديف فيما بعد يتحدث عن الواقعة قائلا : "أعتقد أنني كنت صاحب أغرب عقد في تاريخ الكرة الإنجليزية، لقد كان هذا الشرط مدونا في ورقة العقد والتي اعتمدها اتحاد الكرة الإنجليزي فيما بعد، كان الأمر غريبا لكنني لم أهرب من أي تحدٍ من قبل وكنت أرغب في خوض تجربة جديدة "

ويعقب همام نفسه عن الواقعة قائلا : " لقد رفض بريور إلتهام خصيتي الخروف وهما نيئتين، لذلك تنازلت وسمحت له بإلتهامهما بعد طهيهما وبالطبع حصل علي الليمون والملح والتبولة اللبنانية مع الطبق".

سمير همام رئيس شرفي حالي لنادي كارديف، بعدما قاد الفريق للدوري الإنجليزي وباع حصته للمستثمر الماليزي فينسنت تان.

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