فرانس فوتبول: صلاح ومحرز من ضمن أفضل 5 أفارقة في أوروبا هذا الأسبوع

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كلا من رياض محرز نجم ليستر سيتي ومحمد صلاح نجم روما من ضمن أفضل 5 لاعبين أفارقة في أوروبا هذا الأسبوع.

وجاء محمد صلاح على رأس القائمة التي تضم الأسماء الخمسة، في حين أن رياض محرز النجم الجزائري جاء في المركز الثاني.

وعللت المجلة الفرنسية اختياراتها الخمسة كالتالي..

محمد صلاح

أشار الموقع الفرنسي للمجلة الشهيرة إلى أن تألق الدولي المصري جاء بسبب مواجهته لفريقه السابق فيورنتينا، والذي كان معارا إليه في الموسم الماضي.

وصنع صلاح هدف وسجل هدفين في المباراة التي انتهت 4-1 بالدوري الإيطالي يوم الجمعة الماضي.

رياض محرز

أشادت الصحيفة بما يقدمه الدولي الجزائري لقيادة فريقه لقمة جدول الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز على مضيفه واتفورد يوم السبت الماضي.

في حين أن الجابوني ماريو لمينا لاعب يوفنتوس المعار إليه من مارسيليا مع حق الشراء قد اختير بناء على ما قدمه في مباراة أتلانتا وتسجيله لهدف فريقه الثاني في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0.

وجاء البوركيني بريتراند تراوري مهاجم تشيلسي في المركز الرابع، وذلك بعد تسجيله هدف فريقه في مباراة ستوك سيتي بالدوري الإنجليزي.

وفي المركز الخامس جاء الإيفواري يايا توريه متوسط ميدان مانشستر سيتي وأشاد الموقع الفرنسي بما قدمه اللاعب في مباراة فريقه ضد أستون فيلا بالدوري.