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عميد معهد السكر: 13 مليون مريض بالسكر ومصر الثامنة على مستوى العالم

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عميد معهد السكر: 13 مليون مريض بالسكر ومصر الثامنة على مستوى العالم عميد معهد السكر: 13 مليون مريض بالسكر ومصر الثامنة على مستوى العالم
أكد الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر وأمين عام اللجنة القومية للسكر، أن هناك 13 مليون مصاب بمرض السكر فى ، وأن مصر أصبحت تحتل المركز الثامن على مستوى العالم فى نسبة الإصابة بالسكر ومرشحة أن تصبح رقم 7 بعد أن كانت تحتل المركز التاسع على مستوى العالم فى عدد المصابين بمرض السكر، مؤكدًا أن أعداد مرضى السكر فى ازدياد مستمر.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال انعقاد المؤتمر الخامس للسكر اليوم، إن 70% من عمليات بتر القدم الناتج عن مرض السكر يمكن منعها إذا نجحنا فى ضبط مستواه بالدم، وإذا نجحنا فى تجنب مضاعفات المرض، موضحا أن المعهد القومى للسكر يتردد عليه 1000 مريض يوميًا، ويحاول توفير كل ما يتطلبه مريض السكر من الرعاية والفحص والتوعية والعلاج.

وأشار عميد المعهد إلى أن التوعية تشمل جميع محافظات مصر لتوعية الأطباء بالخطوط الاسترشادية العالمية لمرض السكر، موضحًا أننا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمنع مضاعفات المرض، والذى يؤثر على العين والكلى فيصبح المريض غير منتج فى المجتمع، مضيفا أن مرض السكر والضغط من الأمراض التى تسبب العديد من المضاعفات دون أن يشعر المريض ويفاجأ المريض بفقدان النظر أو الكلى دون مقدمات، مؤكدًا أن الإنفاق على علاج المرض أقل بكثير من الإنفاق على مضاعفاته، موضحا أنه تم اختيار عام 2016 ليكون عام التوعية بمرض السكر.

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