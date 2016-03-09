جامعة أسيوط تتسلم شهادة الأيزو 9001

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط،استلام الجامعة شهادة الأيزو 9001 لسنة 2008 وذلك بناء على توصية الشركة المانحة بالموافقة على إقرار جامعة أسيوط، وإستيفائها لمعايير التميز لنظامها الإدارى ومطابقة جميع إداراتها المستهدفة للنظم والمعايير المحددة لهذا الشأن.

وقال محمود شاكر أمين عام الجامعة والمشرف العام على الجودة أن حصول الجامعة على تلك الشهادة يعنى أن أداء العمل الإدارى بها متوافقاً مع المعايير العالمية الحديثة، مؤكداً على أن الجهاز الإدارى لجامعة أسيوط يُعد أحد نقاط القوة والتميز بها لأنه يعتبر من الأفضل على مستوى الجامعات المصرية وهو ما تم مراجعته طوال الفترة الماضية حيث تم تفعيل بعض النظم الحديثة واستعادة وتطبيق معايير الجودة وكتابتها ضمن دستور إدارى يسير عليه العاملين بالجهاز الإدارى وبناء عليه جاءت توصية الشركة المانحة بالموافقة بمنح الأيزو للجامعة وذلك بعد إنتهاء المرحلة النهائية من عمليات المراجعة الخارجية المقررة سلفاً .

وأشار محمود بخيت أمين عام الجامعة المساعد وممثل الإدارة العليا للجودة أن الجامعة مرت بالعديد من المراحل والخطوات لتطوير العمل بها خلال الفترة الأخيرة وذلك وفقاً لأستراتيجية منظمة ترتكز على تحقيق عدد من الأهداف خلال المشروع شملت نشر ثقافة ونظم إدارة الجودة، وحصر الموارد اللازمة، جمع البيانات والمعلومات، تهيئة بيئة العمل، عمل تحليل فجوة للنظم التى يشملها التطوير لتحديد مدى التوافق مع متطلبات المواصفة ISO9001:2008، والخروج بإطار للأنشطة المطلوب تنفيذها وخطة عمل لتنفيذ هذه الأنشطة، إلى جانب تدريب الكوادر الإدارية فى مجال المنظومة الإدارية بالجامعة على ثقافة الجودة وعلى متطلبات المواصفة ISO9001:2008 على أيدى استشاريين خبراء فى مجال التدريب، واختيار كوادر إدارية للقيام بمهام المراجع الداخلى من أجل التجديد السنوى للشهادة بعد الحصول عليها، تطوير واستكمال الوسائل والأجهزة المتاحة للعمل الإدارى بالجامعة مع توثيق النظام الإدارى للجودة ليتفق مع متطلبات المواصفة ISO9001:2008 .

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