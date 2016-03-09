“التعبئة والإحصاء” يعلن عن 40 ألف وظيفة جديدة



> أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عـن حاجته لـ40 ألف شاب من الجنسين للعمل كجامعي بيانات عـن السكان والإسكان والمنشآت، خلال الفترة من 20 أغسطس 2016 وحتى 9 فبراير 2017 بجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في الاستعدادات الجارية التي يقوم بها الجهاز لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2016، الذى ينفذ مرة كل 10 سنوات، ويحظى بأهمية كـبرى فى وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة.

وحدد الجهاز – في بيان اليوم – المواصفات المطلوبة للمتقدمين للعمل وبمقابل مادي.

وللإطلاع على تفاصيل الإعلان يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز (http:www.capmas.gov.eg) وأيضا من خلال مكاتب الجهاز بالمحافظات.