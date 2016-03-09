أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“التعبئة والإحصاء” يعلن عن 40 ألف وظيفة جديدة

Google+ Print
“التعبئة والإحصاء” يعلن عن 40 ألف وظيفة جديدة “التعبئة والإحصاء” يعلن عن 40 ألف وظيفة جديدة


> أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عـن حاجته لـ40 ألف شاب من الجنسين للعمل كجامعي بيانات عـن السكان والإسكان والمنشآت، خلال الفترة من 20 أغسطس 2016 وحتى 9 فبراير 2017 بجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في الاستعدادات الجارية التي يقوم بها الجهاز لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2016، الذى ينفذ مرة كل 10 سنوات، ويحظى بأهمية كـبرى فى وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة.

وحدد الجهاز – في بيان اليوم – المواصفات المطلوبة للمتقدمين للعمل وبمقابل مادي.

وللإطلاع على تفاصيل الإعلان يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز (http:www.capmas.gov.eg) وأيضا من خلال مكاتب الجهاز بالمحافظات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا