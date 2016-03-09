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بيان للرئاسة:السيسى يزور السعودية غدا لحضور البيان الختامى لمناورات رعد الشمال

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بيان للرئاسة:السيسى يزور السعودية غدا لحضور البيان الختامى لمناورات رعد الشمال بيان للرئاسة:السيسى يزور السعودية غدا لحضور البيان الختامى لمناورات رعد الشمال
يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، غداً الخميس، البيان الختامى لمناورات رعد الشمال التى تم تنفيذها فى منطقة حفر الباطن بالمنطقة الشمالية للمملكة العربية ، وشاركت فيها إلى جانب عدة دول عربية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن المناورات شهدت تدريبات مكثفة على مواجهة التهديدات المحتملة سواء فى إطار الحرب النظامية أو غير النظامية، كما تم خلالها التعاون الوثيق بين مختلف عناصر القوات المسلحة من الدول العربية المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة من المناورات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس حرص على مشاركة مصر فى مناورات رعد الشمال فى إطار دورها القومى لتعزيز أمن واستقرار المنطقة العربية إقليمياً ودولياً، والتزاماً بتعزيز روح التعاون الإيجابية البناءة بين الدول العربية، وهو الأمر الذى يؤكد حرص مصر على توطيد العلاقات العربية ودفعها قدماً فى شتى المجالات، ولا سيما فى تلك المرحلة الدقيقة التى يمر بها عدد من دول المنطقة العربية والتى تستلزم تحقيق وحدة الصف والتضامن العربي.

واكد "يوسف"، أن اهتمام الرئيس بحضور البيان الختامى لمناورات رعد الشمال، يأتى فى إطار حرص مصر على دعم وتعزيز الأمن القومى العربى وأمن دول منطقة الخليج العربى الذى تعتبره مصر جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي.


>- السيسى يشهد فى السعودية غدا ختام مناورات "رعد الشمال"

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مصر 365

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