بالصور.. وزير السياحة يفتتح الجناح المصرى ببورصة برلين بمساحة 2700 متر مربع

افتتح هشام زعزوع وزير السياحة، اليوم الأربعاء، الجناح المصرى ببورصة برلين، والذى يشارك من خلال قاعة كاملة على مساحة 2700 متر مربع، يشارك بها 52 فندقا و12 شركة سياحية، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة التجارية الألمانية المصرية بعدد 11 شركة و7 فنادق.

وكان تامر مرزوق مدير المكتب السياحى ببرلين، أكد على سعى الوفد المصرى الذى يشارك فى فعاليات بورصة برلين، برئاسة وزير السياحة هشام زعزوع، إلى استغلال الحدث، من خلال التواجد هذا العام بصورة أكثر تأثيرا وفعالية، والقيام بتنظيم عدة أحداث تعكس الصورة الحقيقية للمقصد السياحى المصرى.

يذكر أن مصر تشارك هذا العام فى فعاليات معرض "اى تى بى" برلين السياحى الدولى، كشريك ثقافى فى المعرض، والذى انطلقت فعالياته اليوم، فى العاصمة الالمانية برلين، احتفالا بمرور 50 عام على بدء المعرض.

يذكر أن عدد المشاركين فى المعرض 187 دولة، وعدد العارضين 10 ألاف يمثلون مختلف الشركات الخاصة بالسياحة والخدمات للقطاع السياحى .

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