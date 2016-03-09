طارق السعيد لـ في الجول: فرص نجاح يول أكبر من ماكليش لهذا السبب

أكد طارق السعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، والمدرب العام الحالي لفريق اتحاد الشرطة، أن فرص نجاح مارتن يول مع الأهلي أكبر من مثيلتها لأليكس ماكليش في الزمالك.

وقال السعيد لـFilGoal.com "الأجواء في الأهلي جاهزة ومهيئة لنجاح يول، هناك أريحية في التعامل معه فضلا عن تصدر الأهلي للدوري، لا يوجد ضغط جماهيري أو إداري".

وأردف "على العكس تماما، الكلام في نادي الزمالك أصبح كثير جدا، لا يوجد الاستقرار اللازم للنجاح فضلا عن نزيف النقاط الذي عانى منه الفريق قبل الفوز أمام المقاولون".

وأشار "هذا يضع اللاعبين والجهاز تحت ضغط كبير".

وأتم "لا يمكن الحكم على ماكليش من أول ظهور، لا بد أن يأخذ فرصته كاملة، لابد أن ينسجم أولا. أنا ضد تغيير المدربين بشكل مكثف لأن الاستقرار أهم لأي فريق أكثر من أي شئ".

واتجه الأهلي والزمالك، لأنجولا والكاميرون على الترتيب، لخوض لقاءات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، أمام ريكرياتيفو دي ليبولو ويونيون دوالا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الزمالك.