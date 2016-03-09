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بعثة مصر بدمشق تنجح فى ترحيل 10 مواطنيين عالقين بمناطق مختلفة بسوريا

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بعثة مصر بدمشق تنجح فى ترحيل 10 مواطنيين عالقين بمناطق مختلفة بسوريا بعثة مصر بدمشق تنجح فى ترحيل 10 مواطنيين عالقين بمناطق مختلفة بسوريا
صرح محمد ثروت سليم، القائم بالأعمال المصرى فى دمشق، أن البعثة قامت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بإنهاء إجراءات، وترحيل 7 مواطنين مصريين مع عائلاتهم أمس الثلاثاء بمجموع 10 أشخاص.

وأوضح القائم بالأعمال بأن مجموعة المصريين الذين تم تسفيرهم أمس طلبوا مساعدة البعثة المصرية لتسفيرهم بالنظر إلى الظروف الصعبة التى تمر بها سوريا حالياً.

وأشار إلى أن أماكن تواجد المواطنين المصريين الذين تم ترحيلهم أمس هى من المناطق الصعبة فى سوريا فى أرياف دمشق، واللاذقية، وحماه، وهناك عائلة من الذين تم ترحيلهم من "المعضمية" بريف دمشق التى تشهد ظروفاً إنسانية، وأمنية غاية فى الصعوبة.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة التى تم تسفيرها أمس هى الثانية التى تقوم البعثة الدبلوماسية المصرية بتسفيرها خلال العام الجارى، حيث سبقها مجموعة أولى من 14 مواطناً مصرياً مع عائلاتهم بمجموع 24 شخصاً يوم 9 فبراير الماضى.


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