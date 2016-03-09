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#في_إفريقيا - فلافيو يزور بعثة الأهلي في أنجولا

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#في_إفريقيا - فلافيو يزور بعثة الأهلي في أنجولا #في_إفريقيا - فلافيو يزور بعثة الأهلي في أنجولا

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي اتصالا هاتفيا بالأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الفريق السابق، الذي أكد على حضوره لفندق إقامة الفريق في العاصمة الأنجولية لواندا للإلتقاء باللاعبين والجهاز الفني.

كما سيتابع فلافيو المران المقرر له مساء اليوم الأربعاء.

ويواجه فريق الكرة نادي ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في أنجولا في السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالعاصمة الأنجولية.

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