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مدرب نيجيريا: مصر ستأتي بأفضل اللاعبين.. ولكننا جاهزون بميكيل

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مدرب نيجيريا: مصر ستأتي بأفضل اللاعبين.. ولكننا جاهزون بميكيل مدرب نيجيريا: مصر ستأتي بأفضل اللاعبين.. ولكننا جاهزون بميكيل

أشاد سامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا بالمستوى الذي يقدمه لاعبه جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي، قبل مواجهة منتخب مصر يوم 25 مارس الجاري.

وتستضيف نيجيريا الفراعنة يوم 25 مارس في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال سياسيا لصحيفة "فان جارد" النيجيرية: "منتخب مصر سيأتي إلى هنا بأفضل لاعبيه، ولكنني اعتقد أن ميكيل وفيكتور موسيس بخبرتهما الكبيرة سيكون لهما دورا كبيرا في اقتناص الثلاث نقاط".

وتابع "أنا معجب جدا بحماس ميكيل تجاه تلك المباراة، فهو اتصل بي ليؤكد على استعداده لخوض اللقاء".

وأتم "موسيس أيضا تعهد لي بذلك، وهذا أمر مشجع جدا قبل المباراة التي نحتاج فيها للاعبينا الكبار".

ويلعب المنتخبان مجددا في ملعب برج العرب يوم 29 مارس.

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