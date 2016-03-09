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محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لسيدتين تبرع بها فاعل خير

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محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لسيدتين تبرع بها فاعل خير محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لسيدتين تبرع بها فاعل خير
سلم اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم عدد من الأجهزة الكهربائية لسيدتين من قرية صفط الشرقية بمركز المنيا، حيث تبرع بتكلفة الأجهزة أحد الأطباء.

وسبق وتقدمت السيدتان فاديه خلف وسناء جابر من قرية صفط الشرقية بطلب لإدارة خدمة الجماهير بالمحافظة لتوفير تلك الأجهزة ، حيث ترغب الأولي في توفير جهاز عروسه لابنتها "ثلاجة -غسالة - بوتاجاز- مطبخ"

أما الثانية فتقدمت بطلب للحصول على ثلاجة مشروبات وأثناء احد اللقاءات السابقة لخدمة الجماهير تم عرض المشكلتين وبادر احد الحاضرين بالمساهمة في حلها.

وأشاد المحافظ بتلك المساهمات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم وقال إن الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها في حدود الإمكانيات المتاحة ،وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد في حل معظم هذه المشكلات ،وطالب بضرورة الإكثار من تلك المساهمات ، وقدم المحافظ التهنئة للسيدتين متمنيا لهن التوفيق والسعادة في حياتهن.

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