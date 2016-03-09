البعثة المصرية تنجح في إعادة مجموعة ثانية من العالقين في سوريا لأرض الوطن

صرح محمد ثروت سليم، القائم بالأعمال المصري في دمشق، أن البعثة قامت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بإنهاء إجراءات، وترحيل 7 مواطنين مصريين مع عائلاتهم أمس الثلاثاء، بمجموع 10 أشخاص.

وأوضح القائم بالأعمال بأن مجموعة المصريين الذين تم تسفيرهم أمس، طلبوا مساعدة البعثة المصرية لتسفيرهم بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا حالياً.

وأشار “سليم” بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إلى أن أماكن تواجد المواطنين المصريين الذين تم ترحيلهم أمس هي من المناطق الصعبة في سوريا في أرياف دمشق، واللاذقية، وحماه، وهناك عائلة من الذين تم ترحيلهم من “المعضمية” بريف دمشق التي تشهد ظروفاً إنسانية، وأمنية غاية في الصعوبة.

> تجدر الإشارة إلى أن المجموعة التي تم تسفيرها أمس هي الثانية التي تقوم البعثة الدبلوماسية المصرية بتسفيرها خلال العام الجاري، حيث سبقها مجموعة أولى من 14 مواطناً مصرياً مع عائلاتهم بمجموع 24 شخصاً يوم 9 فبراير الماضي.