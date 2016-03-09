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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء، 22 مواطنا من عدة محافظات فى الضفة الغربية بفلسطين، بينهم فتاة وصحفى وثلاثة أشقاء.

وقال نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان له- أن "قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من القدس، غالبيتهم من بلدة العيسوية، بينهم والد شهيد".

وأوضح أنه من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة فى محافظة بيت لحم، اعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين.. وفى محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء، كذلك اعتقلت مواطنين اثنين من محافظة قلقيلية.. فيما اعتقلت من محافظة طولكرم مواطنين، بينهما صحفى، كما جرى اعتقال مواطنين آخرين من محافظة أريحا.
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