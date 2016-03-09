أهالي «قتيل الدرب الأحمر» يهتفون من أمام المحكمة: “الإعدام لرقيب الشرطة”

نظم أهالي محمد سيد علي إسماعيل، الشهير بـ”دربكة”، “ضحية” رقيب الشرطة مصطفى محمود،منذ قليل، مسيرة داخل الممر الداخلي للبوابة الرئيسية.

ورفع الأهالي خلال المسيرة لافتات تحمل صور القتيل، فيما كتب عليها ” إنه شهيد لقمة العيش .. وعريس الجنة”، حسبما أفاد مراسل أونا.

وهتف الأهالي، مرددين ” الإعدام لرقيب الشرطة”، وذلك قبل بدء ثالث جلسة من محاكمة الجاني.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة.

وكانت النيابة العامة، قد باشرت التحقيقات تحت إشراف هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية.

والتي أسندت إلى رقيب الشرطة “المتهم”، “ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه، محمد سيد على إسماعيل، “سائق”، مستخدمًا سلاحه الأميري”.