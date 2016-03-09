رفع 2000 طن مخلفات وإزالة 68 حالة تعد على الأراضي بأسيوط

مراسل «ONA»:

قال أيمن محروس رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط، الأربعاء، إنه تم إزالة 68 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى الحوطا ودشلوط وكودية الاسلام ومسارة وجرف سرحان، ورفع 2000 طن مخلفات خلال عدة حملات بقرى المركز خلال الشهر الماضي.

وأضاف محروس، في بيان صحفي اليوم، أنه تم إزالة التعديات بناءًا على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي شدد على الوقوف أمام المتعدين والخارجين على القانون وإزالة كافة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراض أملاك الدولة بالمحافظة .

وأوضح رئيس مركز ديروط، أنه تم تسوية وتمهيد 14 شارع بقرى المركز منها تمهيد وتسوية طريق السحارة وطريق الكودية الدائرى بمنطقة ساو – السحارة وطريق مزينة ديروط من قنطرة مزينة الى الرياح بطول 5 كم ومدخل مسارة الغربى شارع المخابز بطول 500 م ومدخل قرية المندرة بحرى من الجهة القبلية بطول 500 م ومدخل قرية مسارة من كوبرى اولاد محمود بطول 250 م ومدخل قرية كوم بوها بطول 2 كم .

وفي مجال الاشغالات والبيئة والتموين والنظافة، أشار إلى أنه تم تحرير 191 محضرًا متنوعًا تضمن 56 محضر أشغال و8 محاضر بيئة و59 مخابز و 9 أسواق و 10 محاضر للمستودعات والتموين و 3 محاضر لصيدليات و46 محضر نظافة على مستوى المركز.