صور..إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالوادى الجديد‎

مراسل «ONA»:

أصيب 3 شباب، الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة بالقرب من مركز الداخلة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغاً من إدارة النجدة يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين في حادث مروري الي مستشفي الداخلة المركزي.

وتبين من المعاينة، انقلاب سيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة، بالقرب من قرية الدهوس بطريق “موط – الراشدة” بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة مستقلي السيارة ، وهم “محمد عربي محمود، 23 سنة، عمرو سيد محمد عمرو، 22 سنة، صالح أحمد صالح، 23 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز الداخلة ومصابون بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الداخلة المركزي،لتلقي العلاج ،وجار تحرير محضر بالحادث.