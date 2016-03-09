انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بأسيوط

مراسل «ONA»:

انطلق بمحافظة أسيوط، الأربعاء، منتدى الحوار الوطني للشباب تحت عنوان “بقوة شبابنا تحيا مصر”؛ تنفيذاً لاعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2016 للشباب المصري.

وأقيمت فعاليات حفل افتتاح المنتدى، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة وعادل طلعت وكيل وزارة الشباب والرياضة والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف والعديد من وكلاء الوزارة بالمحافظة والقيادات الدينية ومديروا رعاية ادارات الشباب بجامعتي أسيوط والأزهر وممثلي الشباب والمعاقين بالمحافظة .

وأكد سكرتير عام محاظفة أسيوط، في كلمة له بالحفل، دعم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الكامل للشباب مطالباً بضرورة وضع آليات لتنفيذ الحوار وفق خطة زمنية محددة للوصول إلى النتائج المرجوة وبإشراك جميع القيادات الشبابية والجهات المعنية موضحاً أهمية الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأمل مصر في المستقبل والنهوض بها .

فيما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة عادل طلعت، أنه تم خلال المنتدى طرح أهم القضايا التى تم استخراج نتائجها من خلال الاستمارات الالكترونية والاستطلاع الميداني والتي تلخصت فى 16 قضية على أن يتم تنفيذ الحوار الوطني طبقاً للتوقيتات الزمنية اعتبارًا من مارس 2016، وحتى المؤتمر الختامي خلال شهر سبتمبر من نفس العام والذي سيعقد بشرم الشيخ وذلك من خلال عقد هذه اللقاءات على مستوى الإدارات الفرعية خلال 14 اسبوع ولمدة 5 أشهر .

كما استعرض الاجتماع، فكرة المنتدى ورسالته وأهدافه وخطوات ومراحل التنفيذ والمدة الزمنية له والعناصر المشاركة والأدوار التنفيذية لكل مشارك تمهيدًا للاجتماع التنفيذي الذي سيضم جميع العناصر التنفيذية والشبابية المشاركة في المنتدى .