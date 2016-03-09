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قوات خاصة تهاجم معقلا لـ"الشباب الصومالية" غرب العاصمة مقديشو

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قوات خاصة تهاجم معقلا لـ"الشباب الصومالية" غرب العاصمة مقديشو قوات خاصة تهاجم معقلا لـ"الشباب الصومالية" غرب العاصمة مقديشو

أعلن مسئولون صوماليون أن قوات خاصة هاجمت بمساندة مروحيتين قاعدة لحركة "الشباب الصومالية" فى معقلها فى مدينة أوديجلى، على بعد نحو 50 كلم غرب مقديشو بالصومال.

وقال المسئول عن المنطقة محمد عويس- حسبما افادت قناة العربية الاخبارية اليوم الاربعاء- "نفذت قوات خاصة عملية الليلة الماضية قرب مدينة أوديجلى، وأسفرت عن سقوط ضحايا بين مقاتلى الشباب".

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم متمردى الشباب عبدالعزيز بومصعب أن المروحيتين هبطتا خارج المدينة ونزلت منهما قوات برية دخلت المدينة واشتبكت مع مقاتلى الشباب، مشيرا إلى أن القوات التى هاجمتهم كان أفرادها يتحدثون لغة أجنبية.

وتنفذ القوات الأمريكية عمليات ضد الشباب المرتبطين بتنظيم القاعدة فى الصومال بشكل متكرر لكن عملية السبت خلفت أكبر عدد من القتلى رغم نفى الحركة للحصيلة المعلنة.

واستخدمت فى غارة السبت طائرات حربية ومسيرة وضربت معسكر التدريب على بعد نحو 195 كلم شمال مقديشو.
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