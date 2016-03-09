الأمن التونسى يلقى القبض على خلية إرهابية فى "سوسة"

ألقت قوات الأمن الوطنى التونسى بولاية "سوسة" القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أفراد، بينهم طالب، يشتبه فى تورطهم فى تسفير الشباب إلى سوريا.

وذكرت إذاعة "موزاييك" الأربعاء، أنه جارى التحقيق مع أعضاء الخلية من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة.

كما تمكنت القوات الأمنية والعسكرية اليوم من القضاء على إرهابى فى منطقة "بنيرى" بمدينة بن قردان الحدودية لترتفع حصيلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ الاثنين الماضى إلى 43 إرهابيا.

وذكرت مصادر أمنية لـ"موزاييك" أن مواجهات مسلحة تدور حاليا فى منطقة "وادى فسى" على بعد 15 كيلومترا من منطقة بن قردان، وتحديدا على مقربة من الإدارة الفرعية التابعة لشركة تونس للطرقات السريعة.

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