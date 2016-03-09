مدرب نيجيريا: ولماذا لا نفوز على مصر 4-0؟

يتحلى سامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا بالثقة قبل مواجهة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ويرغب في تكرار فوز تاريخي.

وتستضيف نيجيريا الفراعنة يوم 25 مارس في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال سياسيا للصحفيين: "نستطيع أن نكرر سيناريو أكتوبر 1977، لما لا؟".

ويقصد مدرب نيجيريا فوز النسور على منتخب مصر 4-0 في التصفيات المؤهلة لمونديال 1978.

وعن الاستعداد للمباراة، قال سياسيا: "لقد بدأنا العمل مع اللاعبين المحليين، والكل جاهز وسيصل اللاعبون المحترفون خلال أيام. وستكون المنافسة بينهم كما نريد".

وأتم "أنا واثق من أننا دعونا اللاعبين القادرين على منحنا الثلاث نقاط في نيجيريا، والفوز في الإسكندرية".