مسئول مصرفي: إلغاء الأقصى للإيداع والسحب للأفراد خطوة للقضاء على السوق السوداء

أكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران – ومحافظ البنك المركزى الاسبق – أن قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد خطوة ايجابية ويساعد في القضاء على السوق السوداء .

وقال حسن في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – إن القرار يحث المواطنين ان يودعوا مدخراتهم من العملة الخضراء في البنوك بدل من تخزينها في البيوت ، معتبرا ان هذه الخطوة ايجابية اذا فهمها الناس ، حيث أن البنوك ستتوفر لديها النقد الاجنبى، وبالتالى سيدعم الثقة في الجهاز المركزى.

واشار الى أن إلغاء قيد الحد الاقصى للايداع والسحب للافراد بالنقد الاجنبي ، يشير إلى إنخفاض معدلات الإيداع الدولارى لدى الجهاز المصرفى، والرغبة في العودة إلى الوضع الطبيعى دون قيود .

وكان البنك المركزى قد قرر في وقت سابق، ان الحدود القصوى المقررة للإيداع للأشخاص الطبيعيين 10 آلاف دولار يوميا، بحد أقصى 50 ألف دولارشهريا، بمعدل 5 مرات، والتى عدلها البنك المركزى مؤخرا للشركات إلى 250 ألف دولار، مقابل 50 ألف في السابق وكان الحد الأقصى للسحب للأفراد 10 آلاف دولار يوميا.