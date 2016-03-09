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تغريم أسرة هولندية بسبب صورة عائلية على ”فيسبوك”

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تغريم أسرة هولندية بسبب صورة عائلية على ”فيسبوك” تغريم أسرة هولندية بسبب صورة عائلية على ”فيسبوك”

فرض المسؤولون عن التهرب من التعليم غرامة قدرها 400 يورو على أسرة هولندية بسبب صورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التقطت للعائلة في أحد مواقع التزلج.

وذكرت صحيفة “أيندهوفنز داجبلاد” أن المسؤولين رصدوا الصورة على الفيس بوك لأفراد العائلة يتمتعون بإجازة في منتجع للرياضات الشتوية، مما يعني غياب الأطفال عن المدرسة في وقت ينبغي عليهم الحضور.

وأضافت الصحيفة أن تفاصيل الواقعة وردت في سجل الغياب السنوي للمدرسة، والذي يشمل ما الذي ينبغي فعله لضمان عدم غياب التلاميذ في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه في الفصل.. ودائما ما يبلغ المسؤولون المحليون عن آباء أخذوا أطفالهم من المدرسة لقضاء أجازة حيث يتم تغريمهم بمبلغ 100 يورو كحد أقصى للطفل يوميا.

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