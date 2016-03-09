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مقتل هارب من الإعدام فى مذبحة كرداسة خلال مواجهات أمنية بالجيزة

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مقتل هارب من الإعدام فى مذبحة كرداسة خلال مواجهات أمنية بالجيزة مقتل هارب من الإعدام فى مذبحة كرداسة خلال مواجهات أمنية بالجيزة
تبادلت قوات الأمن إطلاق الرصاص مع مسجل خطر، صادر ضده حكم بالإعدام؛ لاتهامه بالاشتراك فى مذبحة مركز كرداسة وقتل الضباط، حيث لقى المتهم مصرعه فى تبادل لإطلاق الرصاص فى منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

كانت معلومات أكدت أن المتهم عماد الصعيدى الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية اقتحام مركز كرداسة، وحكم بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا أخرى يتردد على منطقة حدائق الأهرام.

وبإعداد كمين له أطلق المتهم الأعيرة النارية تجاه رجال المباحث، مما دفع القوة الأمنية لمبادلته إطلاق النار، مما أسفر عن مقتله أثناء محاولة هروبه بسيارة ملاكى، وضبط بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق .


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