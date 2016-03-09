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وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

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وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي
وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم، الأربعاء، جان مارك إيرولت، وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسى فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يشارك خلالها فى اجتماع مع نظرائه باللجنة المصغرة التابعة للجامعة العربية لشئون عملية السلام.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الفرنسى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية المصرى، سامح شكرى كما سيلتقى أيضاً مع ممثلى المجتمع المدنى.

ومن المنتظر أن يتباحث وزير الخارجية الفرنسى مع المسئولين المصريين حول مجمل جوانب التعاون الثنائى وكذلك الملفات الإقليمية، التى تحافظ فرنسا ومصر على حوار وثيق بشأنها.

وكان فى استقبال ايرولت بمطار القاهرة السفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم وأندريه باران سفير فرنسا لدى .


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مصر 365

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