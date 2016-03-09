قافلة طبيه لجامعة طنطا تعالج ألف و800 حالة مرضية بالسنطة

عالجت القافلة الطبية لجامعة طنطا إلى قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية ألف و800 حالة مرضية فى مختلف التخصصات الطبية.

وقال الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تأتى ضمن برنامج الجامعة تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة لتوصيل الخدمة الطبية إلى الأماكن النائية المحرومة منها فى قرى ومراكز المحافظة، وتحقيق التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي متمثلاً في مديريات الشئون الصحية، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأشار ضبعون، إلى أن القافلة شارك بها أساتذة بكلية الطب والتمريض والزراعة بالجامعة حيث تم توقيع الكشف الطبى على ألف و800 حالة فى مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية العلاجية لهم، كما شارك في القافلة عيادة متنقلة من كلية طب الأسنان عالجت ما يقرب من 160 حالة مرضية بين خلع وعلاج فوري وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية بطنطا.

وتضمنت فعاليات القافلة ندوة عن التوعية بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية كما تم عقد امتحان فى محو الأمية لـ 45 أمى من أهالى القرية، وصرف معونة مادية 100 جنيه وتوزيع 100 بطانية لـ 100 فرد بالإضافة إلى ربط معاش شهرى "ضمان اجتماعي" لـ 6 أسر يصل إلى 450 جنيه للأسرة الواحدة، وصرف معاش استثنائي لمرة واحدة لـ 14 حالة ملحة قيمته 350 جنيه للفرد.

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