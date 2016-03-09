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محافظ القليوبية يفتتح مدرسة الشهيد محمد يحى عشرى بشبرا الخيمة

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محافظ القليوبية يفتتح مدرسة الشهيد محمد يحى عشرى بشبرا الخيمة محافظ القليوبية يفتتح مدرسة الشهيد محمد يحى عشرى بشبرا الخيمة
افتتح الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مدرسة الشهيد محمد يحى عواد عشري الإبتدائية بحى شرق شبرا الخيمة بعد إطلاق إسم الشهيد عليها.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ كان قد أصدر قرارا بإطلاق إسم الشهيد على المدرسة واكد فرحات ان هذا ياتى تكريمًا للشهيد وتخليدًا لذكراه وهذا أقل تكريم ممكن أن يقدم لأهل الشهيد لتظل أسمائهم خالدة مع الزمن.

يذكر أن الشهيد كان قد إستشهد أثناء مهاجمته بعض العناصر الإجرامية بمدينة الخانكة.

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