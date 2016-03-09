في_إفريقيا - فلافيو يزور بعثة الأهلي في أنجولا

بالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن مهمة الأهلي الأفريقية الأولى تبدو سهلة، إلا أن منافس الفريق الأحمر ليس كما يتصوره البعض..

الأهلي يقص شريط مغامرته القارية في 2016 حين يحل ضيفا على ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي السبت المقبل على ملعب باتريس لومومبا بمدينة ليبولو بمقاطعة كالولو، والتي تبعد بـ300 كيلومتر تقريبا عن العاصمة لواندا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تجنب اللعب في الدور التمهيدي، فيما تجاوزه ريكرياتيفو دو ليبولو على حساب ريسنج دي موكوموسينج من غينيا الاستوائية بالفوز عليه ذهابا برباعية دون مقابل، وإيابا بخمسة أهداف لهدف.

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نادي ريكرياتيفو دو ليبولو تأسس في أغسطس 1942، وظل يتنقل بين الدرجات الأولى والثانية، حتى تولى روي كامبوس رئاسة النادي في عام 2006.

رجل الأعمال الأنجولي استثمر بقوة في الفريق، ليصعد للدرجة الممتازة بنهاية موسم 2007، وفي موسمه الأول بالدوري الأنجولي الممتاز حقق ريكرياتيفو المركز الثالث ليبلغ مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه عام 2009، وخرج وقتها من دور الستة عشر.

ريكرياتيفو دو ليبولو واصل التقدم ليحتل المركز الثاني في العام التالي ويتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2010 وخرج من الدور التمهيدي. وفي عام 2011 حقق ريكرياتيفو ليبولو لقب الدوري الأنجولي للمرة الأولى في تاريخه، وعاد ليكرر نفس الإنجاز ويحتفظ باللقب في العام التالي.

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إفريقيا خرج ليبولو من دور الـ32 لدوري الأبطال في 2012، قبل أن يتأهل لمرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه في 2013، لكنه تذيل ترتيب مجموعته التي ضمت وقتها الترجي التونسي والقطن الكاميروني وسيوي سبور الإيفواري، في البطولة التي توج الأهلي بلقبها على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في النهائي وقتها.

وبعد ان جاء ثامنا في الدوري عام 2013، استعاد ريكرياتيفو ليبولو تفوقه بقدوم المدرب البرتغالي جواو كوستا في عام 2014، ليقود الفريق لتحقيق لقب الدوري. بعد ذلك بدأ رئيس النادي كامبوس سياسة استقدام اللاعبين الأجانب أصحاب الأصول الأنجولية، ليتجاوز عددهم في فترة من الفترات الـ18 لاعبا بالفريق. وبعدما ودع دوري أبطال أفريقيا العام الماضي من الدور التمهيدي بالخسارة أمام سانجا باليندي من الكونجو الديمقراطية، حسم الفريق لقب الدوري الأنجولي 2015 بهزيمة واحدة فقط في ثلاثين مباراة محققا لقبه الثاني على التوالي والرابع في تاريخ المسابقة.

تشكيلة ريكرياتيفو دو ليبولو الحالية تضم حارس منتخب أنجولا لاندو، والذي خاض 14 مباراة دولية بقميص منتخب الغزلان السوداء، بالإضافة للبرتغالي من أصل أنجولي مانايا، وبرتغالي آخر هو ريكاردو باتيستا. ريكاردو (29 عام) سبق له تمثيل منتخب البرتغال تحت 21 سنة في بطولة الأمم الأوروبية للشباب، ولعب لفولام الانجليزي الذي خرج منه معارا إلى ميلتون كينز دونس وويكومب واندررز، كما لعب لأندية سبورتنج لشبونة وناسيونال ماديرا وأولهانينسي وفيتوريا سيتوبال بالبرتغال، قبل أن ينضم إلى ليبولو في العام الماضي. وكان ريكاردو قد أوقف سنتين عام 2011 بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وتضم قائمة ليبولو الظهير الأيمن الأنجولي الدولي ناتاييل باولو، والبرازيلي المخضرم ويرس جوزيه (34 عام) والذي سبق له تمثيل فيرا كروز البرازيلي وريو آفي البرتغالي، ولاعب الوسط المدافع الكاميروني ايدي بويوم.

وسط ملعب ليبولو يضم لاعب الرأس الأخضر الدولي بريتو (28 عام) والذي ولد في البرتغال ولعب لأندية جيل فيسنتي وبوافيشتا قبل الانضمام إلى ليبولو عام 2015. وكذلك ألفريدو ريبيرو "فريدي" الذي ولد في البرتغال ولعب لكل منتخبات الناشئين والشباب بها حتى سن تحت 21 عاما، قبل أن ينضم لمنتخب أنجولا الأول عام 2014. ولعب فريدي لعدد من الأندية البرتغالية أبرزها بيليننسيش قبل أن يلتحق بصفوف ليبولو العام الماضي.

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أقوى خطوط ريكرياتيفو دو ليبولو هو خط الهجوم، والذي يقوده الفرنسي مامادو دياوارا ذو الـ26 عاما. وبدأ دياوارا مشواره مع الكرة بأكاديمية كليرمون الفرنسية الشهيرة، ثم لعب لعدة أندية فرنسية وبرتغالية كان آخرها بيليننسيش قبل الانضمام إلى ليبولو وسط "ثورة الأجانب" في 2015. وسجل دياوارا هدفا في مباراة الذهاب لأمام بطل غينيا الاستوائية بالدور التمهيدي قبل أن يضيف هاتريك في مباراة الإياب. ويرافق دياوارا البرازيلي لويس فيليبي الذي سجل هاتريك أيضا في مباراة الذهاب، والجناح البرتغالي إريفالدو فيريرا الذي سبق له اللعب لمنتخب البرتغال تحت 20 سنة ومثل ناديي بيرامار وسبورتنج براجا قبل الانتقال إلى ليبولو.