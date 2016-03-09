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أحمد فتحي لـ في الجول: ريكرياتيفو فريق هجومي.. وجاهز للعب في أي مركز

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أحمد فتحي لـ في الجول: ريكرياتيفو فريق هجومي.. وجاهز للعب في أي مركز أحمد فتحي لـ في الجول: ريكرياتيفو فريق هجومي.. وجاهز للعب في أي مركز

أبدى أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي جاهزيته للعب في أي مركز مع الفريق خلال المباراة المقبلة أمام ريكرياتيفو.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ريكرياتيفو يوم السبت المقبل في ذهاب مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال فتحي في تصريحات لـ FilGoal.com: "ريكرياتيفو فريق هجومي وهذا يظهر من نتائجه في المباريات الأخيرة، سواء محليا أو إفريقيا".

وأضاف "مباريات ريكرياتيفو شاهدها اللاعبين والجهاز الفني، وتلك الفيديوهات أظهرت قوته وقدرته الهجومية الكبيرة، والمواجهة الأولى في أنجولا ستحسم نتيجة المباراة بشكل كبير".

فتحي أتبع "الأهلي يملك خبرات كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواجهات، وأن الجهاز الفني واللاعبين جاهزون لتلك المواجهة".

وأتم "جاهز للمشاركة في أي مركز خلال المباراة، سواء كظهير أيمن أو محور ميدان لتعويض الغيابات".

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