تقارير إيطالية - صلاح استعمل القدم الخاطئة.. 3 فرص خطيرة ولا أهداف

حملت عدد من الصحف الإيطالية كلا من محمد صلاح وإيدين دجيكو مسؤولية خروج فريقهما روما من دور الـ16 بعد الخسارة في مباراة الإياب بنتيجة 2-0.

وكان ريال مدريد تفوق على ضيفه بنفس نتيجة مباراة الذهاب، وسجل الهدفين كلا من كريستيانو رونالدو وجيمس رودريجيز، وأهدر محمد صلاح ودجيكو 3 فرص تهديفية محققة خلال المباراة.

وأشار موقع "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالي إلى أن شعور الجماهير بالحزن نابع من إهدار 3 فرص محققة لكلا من صلاح ودجيكو، وذلك بعد انفرادهما بالحارس كيلور نافاس لكن لم يسجلا وحملت "القدم الضعيفة" المسئولية في إهدار تلك الفرص.

ولامت الصحيفة على إهدار محمد صلاح لفرصته في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة دجيكو له وتساءلت لماذا استخدم القدم الضعيفة بدلا من قدمه اليسرى؟ ولماذا تسرع؟ وأشارت إلى أن هدف رونالدو جاء كعقاب على ضياع تلك الفرصة.

في حين أن موقع "بانوراما" الإيطالي أوضح أن تمركز محمد صلاح كان جيدا للغاية لكي يضع روما في المقدمة في أكثر من مرة لكنه لم يفعل ولامت على ضياع فرصتيه وفرصة دجيكو.

شاهد ملخص لمسات صلاح في المباراة

بينما تطرق موقع "إل ميساجارو" للمقارنة بين كلا من دجيكو وصلاح ولاعبي روما السابقين، البرازيلي رودريجو تادي والمونتينيجي ميركو فوسينيتش اللذان سجلا في ريال مدريد من قبل في دوري أبطال أوروبا عام 2008.

وأشار الموقع أنهما ليسا مثل تادي أو فوسينيتش، بعدما أهدرا فرص تهديفية سهلة بطريقة بها خوف ورعونة كبيرة، وأوضح الموقع الإيطالي أن الشيء الجيد الوحيد باللقاء كانت تحية ملعب سانتياجو بيرنابيو للقائد فرانشيسكو توتي.

وألقت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الضوء على فرصتي محمد صلاح الضائعتين ولامت على عدم استغلال تلك الفرص.