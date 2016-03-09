زيدان: دوري أبطال أوروبا حلم لنا جميعا

(إفي): أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم أن جماهير فريقه تحلم بالتتويج بدوري الأبطال الأوروبي، وذلك بعد التأهل إلى ربع النهائي على حساب روما الإيطالي، مؤكدا أن لاعبيه سيحاولون الفوز باللقب، لكنه طالب بالتركيز حاليا في الليجا ومحاولة اقتناص المركز الثاني.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي عقب فوزه على روما بهدفين نظيفين في إياب ثمن النهائي، "أنا سعيد باللقاء، بما قمنا به، ليس فقط هجوميا، وانما دفاعيا كذلك. كان الشوط الثاني أفضل، والان أفكر في الاستراحة والتفكير اعتبارا من الخميس في مباراة الليجا أمام لاس بالماس على أرضه. سنلعب أمام من يتعين علينا مواجهته، وسنستعد لذلك.

الكل يحلم بتحقيق انجاز في دوري الأبطال، ونحن سنحاول القيام بذلك".

ودفع زيدان بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو كرأس حربة وجاريث بيل في الجانب الأيسر، ولكنه دافع عن حرية حركة ثلاثي خط الهجوم.

وقال "رأيت كريستيانو بحالة جيدة. الفكرة تمثلت في وضعه كرأس حربة في البداية ولكن كان بمقدوره اللعب في أي مركز، كانت هناك تحركات بين ثلاثي خط الهجوم. أريد أن يغيروا المراكز، وأن يلعب كل منهم في مراكز الهجوم الثلاثة".

وأوضح "أنا سعيد بعمل جاريث في الجانب الأيسر، ولكن يمكنه تغيير مركزه إلى الجانب الأيمن حيث يشعر بالأريحية. سعينا لنراه في الجانب الأيسر وكريستيانو كرأس حربة وبعد مرور 20 دقيقة لعب أربع كرات عرضية وصنع خطورة. بعدها سنرى في المستقبل، ولكن عندما تكون الكرة بحوذتنا الفكرة هي تغيير لاعبي الهجوم الثلاثة المراكز فيما بينهم، لأنها تصعب مهمة دفاع المنافس".

ولم يول زيدان أهمية كبيرة للفرص المؤكدة التي أهدرها لاعبو روما، ولكنه أقر بأنه اضطر لتعديل بعض الأمور بين شوطي المباراة.

وأضاف "دائما ما يصنعون فرصا تهدد مرماك، وتشعر بالغضب، ولكن هذا أمر طبيعي. نريد أن نلعب وأن نخاطر وأحيانا هذا أمر وارد. كانت هناك فرصتان أو ثلاثة أخافتنا، ولكن عندما يتيح المرء المساحات، فهناك مخاطرة. نريد الاستحواذ على الكرة أكبر قدر ممكن، وهو ما فعلناه في الشوط الثاني".

وأردف "أرى الفريق واثقا. في الدقائق التسعين يمكن أن يشكلوا خطورة على مرماك، وفي الشوط الأول كان من الممكن أن يسجلوا، ولكن هذا طبيعي في مباراة بدوري الأبطال أمام منافس صعب يلعب بصورة جيدة. أنا سعيد".