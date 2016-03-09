«شرطة دبي» تسجل 253 حادثاً مرورياً وصفر وفيات بسبب الأحوال الجوية

جدد العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مناشدته للسائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأجواء الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، دعيا الإخوة السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، بالإضافة إلى ترك مسافة أمان كافية في هذه الظروف، مشيراً إلى أن نسبة الحوادث المرورية التي تقع

في الأجواء الماطرة قد تكون خطيرة جداً نتيجة لهبوط مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

وأوضح أن الادارة تقوم بتنظيم حركة السير والمرور في التقاطعات التي تشهد كثافة في المركبات، ومتابعة حركة المركبات في الطرق الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى التدخل السريع في الحالات الطارئة، محذراً كافة السائقين ومستخدمي الطريق من التغيرات المنتظرة على أحوال الطقس.

بدوره، صرح المقدم خزرج الخزرجي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي بالنيابة، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى 3200 مكالمات هاتفية من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً اليوم الأربعاء بسبب الحالة الجوية، مبيناً أن المركز سجل وقوع 253 حادثا مروريا خلال الفترة نفسها دون وفيات، مطالباً من جميع مستخدمي الطريق التعاون مع الشرطة للمساهمة في

تسيير حركة السير والمرور حفاظاً على الأرواح والتقليل من حجم الخسائر التي تشهدها الطرق عادة في مثل هذه الأحوال الجوية وتداعياتها، مؤكداً استعداد شرطة دبي لأي حالة طارئة، واستقبال المكالمات في أي وقت على الرقم المجاني 999.

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