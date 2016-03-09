أب يطلق النار على ابنته ويلقي جثتها بجوار النيل بأسيوط

مراسل «ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسيوط، الأربعاء، من كشف غموض العثور على جثة فتاة مقتولة على جانب ضفة النيل بجزيرة المعابدة التابعة لمركز منفلوط.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير ،مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بوصول بلاغ لمركز شرطة منفلوط، من الأهالي فى جزيرة المعابدة – دائرة المركز، بالعثور على جثة فتاة قاصر على جانب ضفة النيل .

وبانتقال ضباط مباحث المركز، والفحص تبين أنها جثة “ا. ص. ع.”، (16 عاما – ربة منزل – مقيمة جزيرة المعابدة دائرة المركز)، مصابة برش خرطوش بأسفل الإبط الأيمن وبالظهر من الناحية اليمني، ولاحظت القوات أن والد المجني عليها “ص. ع. ع.”، (46 عاما – فلاح – مقيم ذات الناحية)، انصرف من محل البلاغ لدى مشاهدته للقوات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث.

وتوصل فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “ص. ع. ع.”، (46 عاما- فلاح)، “والد المجني عليها”، و”م. ع. ع.”، (60 عاما – فلاح)، عم المتهم الأول، و”م. م. ع.”، (27 عاما – فلاح)، نجل عم المتهم الأول، و”و. ن. ص.”، (28 عاما – فلاح)، مقيمين جزيرة المعابدة دائرة المركز.

وحرض المتهمان الثاني والثالث، المتهم الأول على التخلص من نجلته خشية جلبها العار للعائلة، معللان ذلك بسوء سلوكها، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث، وبحيازة الثاني بندقية وبحيازة الثالث قطعة من مخدر الحشيش، تزن نحو 10 جرامات.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك فيما بينهم، للانتقام لشرفهم، جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.