"أنا ابن مين فيهم".. فحص الحمض النووى يظهر توأمين لوالدين مختلفين بفيتنام

قال عالم ووسائل إعلام "إن السلطات الفيتنامية حددت توأمين ثنائيى الأب، أى من والدين مختلفين فى حالة نادرة جدا".

وقال البروفسور لى دنه ليونغ، رئيس الجمعية الوراثية فى فيتنام، إن فحوصات الحمض النووى فى مختبره فى هانوى أكدت أن للتوأمين والدان مختلفان، فى أول واقعة من نوعها حتى الآن فى فيتنام، مع سبع حالات فقط سجلت فى العالم منذ عام 2011.

ورفض ليونج تقديم تفاصيل حفاظا على سرية موكله.

وأفادت صحيفة دان ترى الإلكترونية أن رجلا فى الرابعة والثلاثين من مقاطعة هاو بنه شمالى البلاد أجرى فحص الحمض النووى بعد تعرضه لضغوط من عائلته لأن التوأمين لا يشبهان بعضهما البعض. فللتوأم الأول شعر كثيف مموج فيما الآخر له شعر رقيق ومستقيم.

وليستبعد حدوث خلط فى المستشفى، أظهر فحص الحمض النووى على الأم أنها بالفعل والدة التوأمين، وفقًا للصحيفة.

والتوأمان، وهما الآن فى الثانية من العمر، ولدا فى ذات اليوم ومن نفس الجنس.

وأضاف ليونج أن التوائم ثنائية الأب قد تحدث عند تلقيح بويضتين من نفس الأم بحيوانين منويين من رجلين مختلفين ضمن اليوم الأول وحتى السابع من فترة الإباضة.