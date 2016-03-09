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الكرملين يرفض توقيع عقوبات ضد بوتين ويدين التدخل الغربي في روسيا

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الكرملين يرفض توقيع عقوبات ضد بوتين ويدين التدخل الغربي في روسيا الكرملين يرفض توقيع عقوبات ضد بوتين ويدين التدخل الغربي في روسيا

بوتين

أدان الكرملين التدخل الغربي في شؤون القضاء الروسي على خلفية قضية الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو، ووصف الدعوات إلى فرض عقوبات ضد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بأنها مرفوضة.

ويحسب روسيا اليوم، قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي في تصريح صحفي، اليوم  الأربعاء : “لا يمكننا أن نقبل محاولات التدخل في العمليات القضائية الجارية داخل بلادنا بمراعاة صارمة للقوانين الروسية”.

وشدد قائلا: “أي محاولات للتدخل في هذا المجال مرفوضة”.

ودعا نواب البرلمان الأوروبي  إلى فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين على خلفية مواصلة محاكمة قائدة الطائرة الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو في روسيا.

وبعث النواب مساء الثلاثاء، برسالة إلى الممثلة الأوروبية السامية للسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني، حثوا فيها قيادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تتمثل في حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد وتجميد الأصول المصرفية، ضد الزعيم الروسي و28 شخصا آخرين، باعتبارهم “مسؤولين عن اتخاذ القرار السياسي باختطاف سافتشينكو ونقلها إلى أراضي روسيا واعتقالها تعسفيا وتوجيه تهم مفبركة إليها”.

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