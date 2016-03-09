إزالة 295 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا خلال أسبوع

مراسل «ONA»:

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، الأربعاء، من رفع وإزالة 295 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 28 فدان و6 قراريط و3 أسهم فى الفترة من 1 حتى 7 مارس الماضي.

وأوضح تقرير لمديرية الزراعة وتم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا، إزالة 16 حالة بالعدوة بمساحة 19 قيراط و12 سهما، و27 حالة بمغاغة بمساحة 18 فدان و14 قيراطا و13 سهما، و48 حالة ببنى مزار بمساحة فدان و8 أسهم، و21 حالة بمطاى بمساحة 14 قيراطا و12 سهما.

وأضاف التقرير، الذي حصل مراسل«ONA» على نسخة منه : ” تم إزالة 52 حالة بسمالوط بمساحة فدان و16 قيراطا و20 سهما، و16 حالة بالمنيا بمساحة 12 قيراطا و16 سهما، و65 حالة بملوى بمساحة 3 فدان و9 قيراط و11 سهما، و 33 حالة بديرمواس بمساحة 14 قيراطا و13 سهما وحالتين بأبوقرقاص بمساحة قيراط و12 سهما، بالاضافة إلى 15 حالة إصلاح زراعى بمساحة 14 قيراطا و14 سهما .

من جانبه، أكد المحافظ، ضرورة استمرار حملات الإزالة للتصدى لحالات التعديات على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .