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النيابة تحيل الترزى المتهم بالتحرش بالرجال داخل مسجد فى الجمالية للمحاكمة

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النيابة تحيل الترزى المتهم بالتحرش بالرجال داخل مسجد فى الجمالية للمحاكمة النيابة تحيل الترزى المتهم بالتحرش بالرجال داخل مسجد فى الجمالية للمحاكمة
أحال المستشار أحمد حسن وكيل أول نيابة الجمالية، "ترزى" للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، بتهمة الشذوذ والتحريض على الفسق؛ بعدما تنكر فى زى منتقبة وجلس فى مصلى السيدات داخل مسجد فى الجمالية.

كان المتهم بالتحرش بالمصلين بمسجد فى منطقة الجمالية، قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام أحمد حسن مدير نيابة الجمالية، مؤكدًا أنه لجأ إلى حيلة ارتداء النقاب حتى يستطيع الجلوس فى مصلى السيدات لحين خروج الرجال عقب أداء الصلاة، مستغلاً الزحام على الأبواب لتسهيل مهمته فى استقطاب أحد الرجال.

وأضاف المتهم الذى يعمل "ترزى"، فى أقواله أمام النيابة، إنه كان يتردد على المسجد منذ 20 يومًا فى محاولة منه لاستقطاب أحد الأشخاص أثناء اندساسه وسط المصلين عقب خروجهم من المسجد، وعندما شك فيه القائمون على المسجد قرر التخفى.

وفجر المتهم مفاجأة أمام النيابة عندما اعترف أنه شاذ جنسيًا منذ طفولته، وأن آخر مرة مارس فيها هذه العادة الشاذة منذ 15 يومًا فى منطقة الدقى بالجيزة.

وذكر المتهم البالغ من العمر 37 عامًا أنه يوم الواقعة، أثناء خروج المصلين من الرجال وسط الزحام استغل الموقف، وتحرش بأحد المصلين الذى ارتاب فى أمره، فأمسك به، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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