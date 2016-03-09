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فلاح يقتل ابنته بتحريض من عمه واثنين آخرين انتقاما لشرفه فى أسيوط

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فلاح يقتل ابنته بتحريض من عمه واثنين آخرين انتقاما لشرفه فى أسيوط فلاح يقتل ابنته بتحريض من عمه واثنين آخرين انتقاما لشرفه فى أسيوط
شارك فلاح فى قتل نجلته وإلقائها فى النيل بمساعدة عمه وابن عمه معللين ذلك بسوء سلوك المجنى عليها بجزيرة المعابدة بمنفلوط فى أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطار من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالى مركز منفلوط بالعثور على جثة لفتاة على جانب ضفة النيل بجزيرة المعابدة دائرة المركز بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص تبين أنها جثة "ا . ص . ع " 16 ربة منزل مقيمة جزيرة المعابدة دائرة المركز مصابة برش خرطوش أسفل الإبط الأيمن، والظهر من الناحية اليمنى.

تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليها "ص . ع . ع" 46 سنة فلاح مقيم ذات الناحية وبمساعدة، عمها "م . ع . ع" 60 سنة فلاح، وابن عمها "م . م . ع" 27سنة فلاح، و" و. ن . ص"28 فلاح مقيمين جزيرة المعابدة دائرة المركز، حيث قام المتهمان الثانى والثالث بتحريض والدها على التخلص من نجلته معللان ذلك بسوء سلوكها.

وبتاريخ الواقعة قام المتهمون من الأول إلى الرابع بإجبار والد الفتاة على الاشتراك معهم فى ذلك خشية إبلاغه عنهم عقب ارتكابهم للجريمة، وقاموا باصطحاب المجنى عليها عنوة تحت تهديد سلاح نارى بحوزتهم إلى مكان العثور على الجثة على جانب ضفة النيل وقام المتهم الثالث بإطلاق عيار نارى صوبها، مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها ثم إلقائها بالنيل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث وبحوزتهم بندقية خرطوش محلية الصنع، و(14) طلقة وبحوزة الثالث قطعة من مخدر الحشيش تزن (10) جرامات.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك فيما بينهم لسوء سلوك المجنى عليها باستخدام السلاح المضبوط، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
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