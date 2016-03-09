زحام مرورى بسبب أعمال صيانة ورصف بمحور المشير طنطاوى

تسببت أعمال صيانة ورصف أعلى محور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس فى ظهور كثافات مرورية للعديد من المركبات أعلى الطريق للمتجه من التجمع الخامس والقاهرة الجديدة وفى طريقه إلى مستشفى الشرطة وجامعة الأزهر، وعلى الفور انتقل رجال المرور للعمل على تيسير حركة السيارات.

كان الرائد وائل عجاج، مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة، قد تلقى بلاغا من النجدة يفيد وجود كثافات مرورية أعلى محور المشير بسبب أعمال تطوير، وعلى الفور تم الدفع بخدمات مرورية وإزالة أى معوقات أمام حركة المركبات.

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