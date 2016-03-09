ضبط 14 طربة حشيش بحوزة عاطلين بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعهما على عملائهما بالإسكندرية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، تفيد قيام كل من "جابر. ن" 50 سنة، عاطل مقيم دائرة قسم شرطة كرموز، السابق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات" آخرهم القضية جنايات المنشية، وضبط "محمد. ف" 47 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك السابق اتهامه فى القضية جنايات قسم العطارين "مخدرات" بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "10" طرب لمخدر الحشيش "تزن حوالى 2500 جرام "ومبلغ 405 جنيهات، وهاتف محمول أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وأقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر جنايات قسم محرم بك، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "أحمد. ى" 34 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته "4" طرب لمخدر الحشيش ومبلغ 275 جنيهاً، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه"، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة .

- ضبط 30 ألف قرص مخدر ولفافات هيروين بحوزة تجار مخدرات بالإسكندرية