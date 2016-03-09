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سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى 97 بوادى النطرون دون حدوث إصابات

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سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى 97 بوادى النطرون دون حدوث إصابات سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى 97 بوادى النطرون دون حدوث إصابات
شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى حالة من الارتباك المرورى، إثر سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى 97 بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة، وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ل أ 6492 س أ ب 6158 نقل بمقطورة قيادة "و.ع.ع" 42 سنة سائق ومقيم العامرية الإسكندرية بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث انقطع الجنزير المثبت به الكونتنر، مما أدى إلى سقوطه من أعلى الكوبرى بطريق الخدمات.

وأسفر الحادث عن تلف 3 أعمدة إنارة و6 حواجز حديدية من جسم الكوبرى، وجارى تحرير محضر بالحادث تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.

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