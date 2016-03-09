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إخلاء سبيل سيدة متهمة بالتستر على "كوريا" المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة

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إخلاء سبيل سيدة متهمة بالتستر على "كوريا" المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة إخلاء سبيل سيدة متهمة بالتستر على "كوريا" المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة
قرر المستشار أحمد هانى، مدير نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول للنيابات، إخلاء سبيل سيدة تدعى "نوال.ا"، بضمان محل إقامتها، عقب ورود تحريات الأمن التى نفت تسترها على "كوريا" و"مشاكل"، المتهمين بقتل الرائد مصطفى لطفى رئيس مباحث شبرا الخيمة، إبان القبض عليهما فى الزاوية الحمراء.

وقالت المحتجزة خلال التحقيقات، إنها تعرفت على "محمد جودة" الشهير بـ"مشاكل" شقيق زوجة المتهم "كوريا"، عن طريق شقيقها الذى يعمل سائق "توك توك"، حيث نشأت علاقة بينهما بعد طلاقها من زوجها منذ 3 سنوات، فقام "مشاكل" بعرض الزواج والارتباط بها، فوافقت على طلبه.

وأضافت: عند معرفة طليقها بالأمر، طلب منها ضم نجله الذى يعيش معها إليه، لرفضه تربية رجل غريب لنجله، فعرض عليها الرجوع إليها مرة أخرى، بسبب نجله، فوافقت على طلبه بالرجوع.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المحتجزة، قبل أن تقرر الرجوع إلى طليقها، كانت قامت باستئجار شقة باسمها لشقيقة خطيبها وهى زوجة المتهم كوريا، بمنطقة الزاوية الحمراء، وهى الشقة محل الواقعة، إلا أنها لم تكن على علم بأن "مشاكل" و"كوريا" يختبئان داخل الشقة، ولم تهتم بعد ذلك بفسخ عقد الشقة وإزالة اسمها منه نظرًا للعلاقة الطيبة التى كانت تربط بينها وبين زوجة كوريا.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على "نوال.ا" عقب ورود بلاغ يفيد أنها كانت على علم بوجود المتهمين كوريا ومشاكل، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، المسجل عقدها باسمها، ولم تبلغ عن مكان هروبهما.


>- تجديد حبس زوجة ووالدة "كوريا" المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة

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مصر 365

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