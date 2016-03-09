الإمارات ترسل طائرتى إغاثة إلى سكان جزيرة سقطرى اليمنية

أرسلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، صباح الأربعاء، طائرتى إغاثة إلى سكان جزيرة سقطرى باليمن. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن مصدر مسئول فى المؤسسة أن "الطائرة الأولى حملت مولدات كهربائية لتزويد مطار سقطرى الدولى، وكلية المجتمع فى المحافظة بطاقة كهربائية بقوة 50 و30 كيلو وات، و40 طنا من المواد الغذائية، مضيفا أن الطائرة الثانية حملت حوالى 50 طنا من المواد الغذائية المتنوعة لتوزيعها على أبناء الشعب اليمنى الذين يعانون شحا فى المواد الغذائية بسبب الظروف التى يعيشها اليمن.

وذكر المصدر أن هذه المساعدات تأتى استمرارا للجسر الجوى والبحرى الذى سبق وأن وجهت به القيادة الإماراتية قبل فترة لإغاثة الشعب اليمنى الشقيق، انطلاقا من مشاعر الأخوة تجاهه وحرص القيادة على تخفيف معاناته الحياتية فى الظروف الصعبة التى يمر بها حاليا، وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع والمواد الغذائية والأدوية والطاقة الكهربائية، حتى يتمكن من استكمال مرحلة البناء الجديدة بما يؤمن له الأمن والاستقرار.

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